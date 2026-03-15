Москва другу добу поспіль під атакою дронів

Сьогодні в неділю, 15 березня, Москва знову зазнала атаки безпілотників. Причому це вже відбувається другу добу поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна і російські пабліки.
Починаючи з самого ранку, о 09:19, мер російської столиці почав звітувати про нібито збиті дрони, що летіли на Москву. Так тривало протягом години, а після 13:44 Собянін знову почав "хвалитися", що сили ППО знищують безпілотники.
Станом на зараз він продовжує писати про успішну роботу протиповітряної оборони, і, зважаючи на роспабліки, які цитують мера, загалом за сьогодні на підльоті до Москви знищено вже 40 безпілотників.
Тим часом у соцмережах поширилися кадри, на яких навколо Кремля нібито були розгорнуті мобільні вогневі групи для захисту від дронів. Однак до кінця незрозуміло, чи реальне це фото, чи його створили за допомогою штучного інтелекту.
Нагадаємо, що вчора росіяни весь день скаржилися на атаку невідомих дронів. За даними Міноборони РФ, у період з 11:00 до 21:00 сили ППО нібито збили і знищили 280 літальних апаратів.
Згідно з їхніми даними, загроза була для Брянської, Калузької, Бєлгородської, Тверської, Смоленської та Курської областей, а також для Краснодарського краю і Московського регіонів. Причому Собянін звітував про атаку на Москву протягом усього вечора і до самої ночі.
Також зазначимо, що Москва вже далеко не вперше зазнає атаки дронів починаючи з початку 2026 року. Наприклад, 4 січня через загрозу застосування безпілотників у столиці РФ затримували цілих 200 авіарейсів.