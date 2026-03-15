Москва вторые сутки подряд под атакой дронов

Начиная с самого утра, в 09:19, мэр российской столицы начал отчитываться о якобы сбитых дронах, летевших на Москву. Так продолжалось на протяжении часа, а после 13:44 Собянин вновь начал "хвалиться", что силы ПВО уничтожают беспилотники.

По состоянию на сейчас он продолжает писать об успешной работе противовоздушной обороны и исходя из роспабликов, которые цитируют мэра, всего за сегодня на подлете к Москве уничтожены уже 40 беспилотников.

Тем временем в соцсетях распространились кадры, на которых вокруг Кремля якобы были развернуты мобильные огневые группы для защиты от дронов. Однако до конца неясно, реальное ли это фото или же его создали с помощью искусственного интеллекта.