В Московской области сильные пожары после атаки на склады и нефтебазу

Фото: пожары после атаки на Электросталь в Московской области (Скриншот)

Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Этой ночью дроны атаковали Московскую область сразу в нескольких местах. Сообщается о поражении складов и НПЗ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.