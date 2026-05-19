Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

Нагадуємо, що в ніч на 17 травня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Жителі регіону повідомляли про серію вибухів, а перед цим вибухи також лунали в окупованому Криму.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що російська ППО з вечора 16 травня нібито збивала дрони. За його даними, до 03:30 було знищено 73 безпілотники, при цьому робота систем протиповітряної оборони тривала.