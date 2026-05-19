Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

Напоминаем, что в ночь на 17 мая Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Жители региона сообщали о серии взрывов, а перед этим взрывы также звучали в оккупированном Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что российская ПВО с вечера 16 мая якобы сбивала дроны. По его данным, к 03:30 было уничтожено 73 беспилотника, при этом работа систем противовоздушной обороны продолжалась.