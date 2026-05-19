Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

21:50 19.05.2026 Вт
2 мин
Московский нефтеперерабатывающий завод находится на юго-востоке Москвы и является одним из основных объектов отрасли
Анастасия Никончук
Фото: Газпром (GettyImages)

После атаки беспилотника в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, предприятие временно остановило переработку нефти из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Силы обороны поразили два важных нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар

Работа завода приостановлена после атаки

Московский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку нефти после атаки украинского беспилотника, произошедшей в выходные, 17 мая.

По словам источника, удар не привел к критическим повреждениям технологического оборудования, однако работу предприятия решили временно остановить для снижения возможных рисков.

В издании, что восстановление полноценной работы завода может занять несколько дней.

Что известно об ударе

Местные власти ранее сообщали о падении беспилотника возле территории объекта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки пострадали 12 человек.

"По предварительным данным, в результате удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители возле входных ворот завода. Основная технология нефтеперерабатывающего завода остается неповрежденной", — заявил Собянин.

Значение Московского НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на юго-востоке российской столицы и считается одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в Москву и регион.

Владельцем предприятия является компания "Газпромнефть", которая на момент публикации не прокомментировала ситуацию.

Объемы переработки

По информации источников в отрасли, в 2024 году завод переработал около 11,6 миллиона тонн нефти.

Также предприятие произвело 2,9 миллиона тонн бензина, 3,2 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн битума.

Напоминаем, что в ночь на 17 мая Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Жители региона сообщали о серии взрывов, а перед этим взрывы также звучали в оккупированном Крыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что российская ПВО с вечера 16 мая якобы сбивала дроны. По его данным, к 03:30 было уничтожено 73 беспилотника, при этом работа систем противовоздушной обороны продолжалась.

