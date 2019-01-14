Москалькова отменила встречу с Денисовой

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Москалькова отменила встречу смс-сообщением

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Денисовой.

Денисова отметила, что Москалькова отменила встречу смс-сообщением.

"Омбудсман РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан. Однако теперь точно ясно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковою. Все наши предварительные договоренности относительно конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого веса", - написала украинский омбудсмен.

Также Денисова прокомментировала требование ФСБ провести заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков в закрытом режиме.

"Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно", - отметила она.

Напомним, сегодня в Москву приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова с родными украинских военнопленных моряков. Они завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков.

До этого Денисова заявляла, что украинских военнопленных моряков готовят перевезти в другой следственный изолятор, то есть в Лефортово, где состоится суд над ними уже начиная с 15 января.