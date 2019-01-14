ФСБ просит закрыть заседание по продлению ареста украинским морякам

Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Российское следствие также просит не разглашать итоги заседания без согласования со следователем

Российское следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе. Об этом заявил адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что следствие также просит не разглашать итоги заседания без согласования со следователем

"ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия. Также они просят не предавать огласке результаты без согласования со следователем. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия", - сказал адвокат.

Напомним, сегодня в Москву приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова с родными укринских военнопленных моряков. Они завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков.

До этого Денисова заявляла, что украинских военнопленных моряков готовят перевезти в другой следственный изолятор, то есть в Лефортово, где состоится суд над ними уже начиная с 15 января.

Ранее сообщалось, что украинские моряки обеспечены адвокатской поддержкой и не дают никаких свидетельств в РФ.