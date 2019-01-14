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Денисова прибыла в Москву для решения вопросов пленных украинских моряков

Новости » Политика    14.01.2019 - 10:48
Денисова прибыла в Москву для решения вопросов пленных украинских моряков
Фото: Денисова прибыла в Москву (facebook.com/denisovaombudsman)

Денисова приехала вместе с родственниками моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в Москву с родственниками украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Денисовой.

Денисова пишет, что они завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков

"Прибыла поездом в Москву. Завтра будет рассматриваться ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения украинским военнопленным морякам. Вместе со мной приехали четыре члена семей наших ребят, другие приедут во второй половине дня. Будем пытаться попасть на заседание Лефортовского суда по делу военнопленных моряков", - написала Денисова.

Денисова прибыла в Москву для решения вопросов пленных украинских моряковВстретил временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

Напомним, российское следствие заявило о продлении срока предварительного следствия по делу украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе.

Ранее один из адвокатов военнопленных Илья Новиков сообщил, что суд по делу незаконно арестованных украинских моряков начнется не ранее, чем через год.

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