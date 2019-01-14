Москалькова скасувала зустріч із Денісовою

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Москалькова відмінила зустріч смс-повідомленням

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова скасувала зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

Денісова відзначила, що Москалькова відмінила зустріч смс-повідомленням.

"Омбудсман РФ повідомила мені в смс-повідомленні, що вона вимушена виїхати у термінове позапланове відрядження та повернеться пізно ввечері. А завтра Тетяна Москалькова відлітає в Узбекистан. Однак тепер точно зрозуміло, чому скасовано зустріч з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Тобто усі наші попередні домовленості щодо конфіденційного обговорення важливих для нас питань не мають для Уповноваженого РФ ніякої ваги", - написала український омбудсмен.

Також Денісова прокоментувала вимогу ФСБ провести засідання щодо продовження терміну тримання під вартою військовополонених українських моряків у закритому режимі.

"Навіщо це робиться, якщо приховувати нема чого, не зрозуміло", - відзначила вона.

Нагадаємо, сьогодні в Москву приїхала український омбудсмен Людмила Денисова з рідними українських військовополонених моряків. Вони завтра спробують потрапити на засідання суду по справі військовополонених моряків.

До цього Денисова заявляла, що українських військовополонених моряків готують перевезти в інший слідчий ізолятор, тобто в Лефортово, де відбудеться суд над ними вже починаючи з 15 січня.