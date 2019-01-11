Адвокат Новиков считает, что украинских моряков будут судить не раньше чем через год

Фото: суд в РФ (из открытых источников)

Новиков считает нереалистичным начало судебного процесса через полгода

Адвокат Илья Новиков сообщил, что суд по делу незаконно арестованных в России украинских моряков начнется не ранее, чем через год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Прямой".

Он отметил, что такие суды имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.

"Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Быстрее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - заявил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские моряки обеспечены адвокатской поддержкой и не дают никаких свидетельств в РФ.

Как писало РБК-Украина, украинская делегация уделит особое внимание вопросу содержания в заложниках украинских моряков и кораблей, которые захватила Российская Федерация в Керченском проливе, на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Кроме того, против Российской Федерации могут ввести новые санкции из-за ситуации в Азовском море. Климпуш-Цинцадзе отметила, что любые санкции Евросоюза занимают определенное время от идеи введения, наработки механизма и перечня санкций до их введения в действие.