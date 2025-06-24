До моря за ніч: "Укрзалізниця" запускає поїзд з Житомира в Одесу

Як курсуватиме поїзд

Із Житомира до Одеси - з 11 липня через день. Відправлення о 13:58, прибуття до Одеси о 06:16 наступного дня.

Із Одеси до Житомира - з 10 липня через день. Відправлення о 19:33, прибуття о 12:27 наступного дня.

Через які міста проходить маршрут

Поїзд курсуватиме через Черкаси, Вознесенськ, Помічну, Гребінку та Фастів. Пасажири з Коростеня також можуть скористатися новим маршрутом, пересівши в Житомирі з регіонального поїзда №887/888 - 889/890 Коростень - Вінниця.

У складі поїзда передбачені:

купейні вагони;

плацкартні;

вагони СВ (люкс).

Квитки можна придбати за 20 діб до дати поїздки в застосунку, на сайті або в касах "Укрзалізниці".