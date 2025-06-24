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До моря за ночь: "Укрзализныця" запускает поезд из Житомира в Одессу

Фото: "Укрзализныця" запускает новый поезд между Житомиром и Одессой (Nina Liashonok,Ukrinform/GettyImages)
Автор: Татьяна Веремеева

К летнему сезону "Укрзализныця" назначает новый поезд №148/147 Житомир - Одесса, который соединит Полесье с Черноморским побережьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как будет курсировать поезд

Из Житомира в Одессу - с 11 июля через день. Отправление в 13:58, прибытие в Одессу в 06:16 следующего дня.

Из Одессы в Житомир - с 10 июля через день. Отправление в 19:33, прибытие в 12:27 следующего дня.

Через какие города проходит маршрут

Поезд будет курсировать через Черкассы, Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов. Пассажиры из Коростеня также могут воспользоваться новым маршрутом, пересев в Житомире с регионального поезда №887/888 - 889/890 Коростень - Винница.

В составе поезда предусмотрены:

  • купейные вагоны;
  • плацкартные;
  • вагоны СВ (люкс).

Билеты можно приобрести за 20 суток до даты поездки в приложении, на сайте или в кассах "Укрзализныци".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов, Одессу, Трускавец и между Львовом и Одессой на лето 2025 года. Они будут курсировать в выбранные даты с конца июня до конца июля. В составе - купейные вагоны с местами для сидения.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №708/707 Винница - Одесса на пиковые даты 4 и 6 июля. Поезд будет курсировать с купейными вагонами без спальных мест, будет останавливаться в Подольске, Вапнярке и Жмеринке.

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