Морський порт в Усть-Лузі та НПЗ в Сизрані: Генштаб підтвердив вдалу атаку дронів на РФ

Зазначається, що "під роздачу" потрапили морський термінал порту Усть-Луга - ключовий логістичний хаб Росії на Балтиці - та нафтопереробний завод у Сизрані, який працює на забезпечення війни. Також "зачепили" об'єкти логістики та бойового постачання російської армії у Воронезькій та Бєлгородській областях.

Усть-Луга: удар по порту

За даними Генштабу, в ніч на 24 серпня безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували морський термінал "Усть-Луга". Ціль було вражено вдало, спостерігалося займання.

"За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік", - сказано у повідомленні.

В Генштабі додали, що "Усть-Луга" - це ключовий хаб російської логістики в Балтійському регіоні. Він використовується для обходу санкцій - експорту нафти та газу через танкери так званого "тіньового флоту".

Сизрань: прощавай, НПЗ

Російський НПЗ в Сизрані Самарської області в ніч на 24 серпня атакували підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Внаслідок удару ціль успішно вражено - були зафіксовані влучання, пожежі та детонація.

"Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ", - зазначили у Генштабі.

Інші цілі

Також, за даними Генштабу, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили та пошкодили низку важливих логістичних об'єктів Росії у ближньому тилу - на території Бєлгородської та Воронезької областей.

"Результати завданих уражень уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників, ускладнити постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - сказано у повідомленні.