Морський порт в Усть-Лузі та НПЗ в Сизрані: Генштаб підтвердив вдалу атаку дронів на РФ

Українські ударні дрони в ніч на 24 серпня уразили відразу два важливих об'єкти російського режиму. Мова йде про термінал в порту Усть-Луга (Ленінградська область РФ) та нафтопереробний завод в Сизрані (Самарська область РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що "під роздачу" потрапили морський термінал порту Усть-Луга - ключовий логістичний хаб Росії на Балтиці - та нафтопереробний завод у Сизрані, який працює на забезпечення війни. Також "зачепили" об'єкти логістики та бойового постачання російської армії у Воронезькій та Бєлгородській областях.
За даними Генштабу, в ніч на 24 серпня безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували морський термінал "Усть-Луга". Ціль було вражено вдало, спостерігалося займання.
"За попередніми даними, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік", - сказано у повідомленні.
В Генштабі додали, що "Усть-Луга" - це ключовий хаб російської логістики в Балтійському регіоні. Він використовується для обходу санкцій - експорту нафти та газу через танкери так званого "тіньового флоту".
Російський НПЗ в Сизрані Самарської області в ніч на 24 серпня атакували підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Внаслідок удару ціль успішно вражено - були зафіксовані влучання, пожежі та детонація.
"Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ", - зазначили у Генштабі.
Також, за даними Генштабу, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили та пошкодили низку важливих логістичних об'єктів Росії у ближньому тилу - на території Бєлгородської та Воронезької областей.
"Результати завданих уражень уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників, ускладнити постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі мінімум п'ять вибухів у небі почули мешканці Старого Оскола Бєлгородської області. Ще кілька пролунали у Калузькій області. Водночас над російськими регіонами були помічені невідомі безпілотники.
Раніше РБК-Україна писало, що 23 серпня низка російських аеропортів припинили приймання і випуск літаків через атаку невідомих дронів. У Росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокамська, Казані, і навіть у московському аеропорту "Шереметьєво".
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня над портом Усть-Луга було зафіксовано десять безпілотників. Через уламки БПЛА виникла пожежа. Пізніше джерела повідомили, що феєрверк забезпечили сили ССО та СБУ.