Долетіли до Чувашії: понад 10 регіонів РФ атакували невідомі дрони
Мінімум п'ять вибухів у небі почули мешканці Старого Оскола Бєлгородської області. Ще кілька пролунали у Калузькій області. У той же час над російськими регіонами помічені невідомі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та міністерство оборони Росії.
Мешканці Старого Оскола почули звуки вибухів о 23:40, потім о 23:50, після цього пролунали ще чотири гучні звуки.
Дрони летіли низько, від вибухів у декількох районах затремтіли вікна в будинках і спрацювали сигналізації у машин.
Близько 22:00 про небезпеку БПлА в Бєлгородській області в своєму Telegram-каналі попереджав губернатор В'ячеслав Гладков.
У Калузькій області місцеві жителі також чули кілька гучних вибухів. Вони лунали, зокрема, біля військового аеродрому Єрмоліно, розташованого в Боровському районі.
Міноборони Росії повідомило, що 57 безпілотників було знищено над територіями Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія та акваторією Чорного моря.
Раніше РБК-Україна писало, що 23 серпня низка російських аеропортів припинили приймання і випуск літаків через атаку невідомих дронів. У Росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокамська, Казані, і навіть у московському аеропорту "Шереметьєво".
В ніч на 23 серпня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Там сталась пожежа у районі залізничної станції.