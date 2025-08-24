ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долетіли до Чувашії: понад 10 регіонів РФ атакували невідомі дрони

Росія, Неділя 24 серпня 2025 01:37
UA EN RU
Долетіли до Чувашії: понад 10 регіонів РФ атакували невідомі дрони Ілюстративне фото: понад 10 регіонів РФ атакували невідомі дрони 24 серпня (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Мінімум п'ять вибухів у небі почули мешканці Старого Оскола Бєлгородської області. Ще кілька пролунали у Калузькій області. У той же час над російськими регіонами помічені невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та міністерство оборони Росії.

Мешканці Старого Оскола почули звуки вибухів о 23:40, потім о 23:50, після цього пролунали ще чотири гучні звуки.

Дрони летіли низько, від вибухів у декількох районах затремтіли вікна в будинках і спрацювали сигналізації у машин.

Близько 22:00 про небезпеку БПлА в Бєлгородській області в своєму Telegram-каналі попереджав губернатор В'ячеслав Гладков.

У Калузькій області місцеві жителі також чули кілька гучних вибухів. Вони лунали, зокрема, біля військового аеродрому Єрмоліно, розташованого в Боровському районі.

Міноборони Росії повідомило, що 57 безпілотників було знищено над територіями Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія та акваторією Чорного моря.

Раніше РБК-Україна писало, що 23 серпня низка російських аеропортів припинили приймання і випуск літаків через атаку невідомих дронів. У Росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокамська, Казані, і навіть у московському аеропорту "Шереметьєво".

В ніч на 23 серпня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Там сталась пожежа у районі залізничної станції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область Дрони
Новини
Мерц про мир для України: ми подолали лише 200 метрів на шляху в 10 км
Мерц про мир для України: ми подолали лише 200 метрів на шляху в 10 км
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"