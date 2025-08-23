Москва, Пітер і не тільки. Масштабна атака дронів паралізувала аеропорти в РФ

У суботу, 23 серпня, низка російських аеропортів припинили приймання і випуск літаків через атаку невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, у Росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокамська, Казані, і навіть у московському аеропорту "Шереметьєво".

"Тимчасові обмеження введені в периметрі повітряного простору московського аеропорту Шереметьєво. Аеропорт продовжує обслуговувати рейси російських і зарубіжних авіакомпаній на виліт і приліт за фактом можливості та черговості", - пише канал ASTRA о 21:10.

Причиною цього всього є атака невідомих дронів. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін нещодавно інформував, що сили протиповітряної оборони збили нібито безпілотник, який летів у напрямку столиці РФ.

Крім того, під атакою невідомих дронів опинився, зокрема, Пітер. За даними росЗМІ, в результаті ситуації, що склалася, в аеропорту Пулково затримали понад 40 рейсів.

Крім цього, у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що над Пітером пролетів дрон, і, як стверджується, сили ППО два нібито збили. Зокрема, губернатор Пітера Олександр Бєглов заявив, що дрон був збитий у Пушкінському районі, і ще один - у Красносільському.

Також щодо ситуації звітували в Міноборони Росії. Там заявили, що знищили нібито 32 дрони над Калузькою, Брянською, Новгородською, Ленінградською, Тверською, Смоленською і Тульською областями.