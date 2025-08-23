ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Москва, Пітер і не тільки. Масштабна атака дронів паралізувала аеропорти в РФ

Субота 23 серпня 2025 21:48
UA EN RU
Москва, Пітер і не тільки. Масштабна атака дронів паралізувала аеропорти в РФ Фото: у пітерському аеропорту Пулково затримали понад 40 рейсів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 23 серпня, низка російських аеропортів припинили приймання і випуск літаків через атаку невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, у Росавіації заявляли про призупинення польотів в аеропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Кірова, Нижньокамська, Казані, і навіть у московському аеропорту "Шереметьєво".

"Тимчасові обмеження введені в периметрі повітряного простору московського аеропорту Шереметьєво. Аеропорт продовжує обслуговувати рейси російських і зарубіжних авіакомпаній на виліт і приліт за фактом можливості та черговості", - пише канал ASTRA о 21:10.

Причиною цього всього є атака невідомих дронів. Зокрема, мер Москви Сергій Собянін нещодавно інформував, що сили протиповітряної оборони збили нібито безпілотник, який летів у напрямку столиці РФ.

Крім того, під атакою невідомих дронів опинився, зокрема, Пітер. За даними росЗМІ, в результаті ситуації, що склалася, в аеропорту Пулково затримали понад 40 рейсів.

Крім цього, у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що над Пітером пролетів дрон, і, як стверджується, сили ППО два нібито збили. Зокрема, губернатор Пітера Олександр Бєглов заявив, що дрон був збитий у Пушкінському районі, і ще один - у Красносільському.

Також щодо ситуації звітували в Міноборони Росії. Там заявили, що знищили нібито 32 дрони над Калузькою, Брянською, Новгородською, Ленінградською, Тверською, Смоленською і Тульською областями.

Нагадаємо, що 5 липня в аеропортах Росії теж був колапс. У зв'язку з атакою невідомих дронів лише в Москві та Пітері скасували майже 100 рейсів, а ще сотні були перенесені.

Крім того, наступного дня ситуація стала ще гіршою. Йшлося про ще більшу кількість затриманих і скасованих рейсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Аеропорт Дрони
Новини
Зеленський синхронізував канадський пакет санкцій проти родичів Путіна
Зеленський синхронізував канадський пакет санкцій проти родичів Путіна
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"