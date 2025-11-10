Морські дрони атакували порт Туапсе у РФ: у місті було чути вибухи

Удари по нафтотерміналу в Туапсе

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Пізніше стало відомо, що на момент удару по нафтотерміналу в Туапсе завантажувались як мінімум три судна. Вони мали "напівтіньовий статус", тому вдалося встановити, кому вони належать.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для країни-агресорки. Пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

Також повідомлялось, що чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада.