Морская фаза учений Sea Breeze началась с захвата корабля абордажными группами

"Корабль-нарушитель", в роли которого выступало судно размагничивания "Балта", захватывали боевые пловцы подразделения специального назначения ВМС Украины в составе водолазной и абордажной группы. После подачи сигнала водолазов под дымовым прикрытием, начался штурм корабля.

На следующем этапе учений моряки тушили "пожар" на корвете ВМС Румынии Horia Macellariu и боролись за его живучесть.

Затем была продемонстрировано снаряжение пожарной команды, вооружение и экипировка досмотровой группы из состава двух катеров типа "Айленд" береговой охраны Грузии.

Британские военные моряки в свою очередь продемонстрировали снаряжение аварийной партии и основные образцы индивидуального вооружения досмотровой команды на патрульном корабле Королевского флота Великобритании Trent.

Далее на борту ракетного эсминца USS ROSS ВМС США представителей СМИ ознакомили с основным вооружением корабля.