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Морская фаза учений Sea Breeze началась с захвата корабля абордажными группами

Автор: Дмитрий Кузнецов

В многонациональных военных учениях Sea Breeze в Черном началась морская фаза. Боевые пловцы спецподразделения ВМС Украины в составе абордажной группы захватили корабль нарушитель. Следующим этапом стала борьба с пожаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

"Корабль-нарушитель", в роли которого выступало судно размагничивания "Балта", захватывали боевые пловцы подразделения специального назначения ВМС Украины в составе водолазной и абордажной группы. После подачи сигнала водолазов под дымовым прикрытием, начался штурм корабля.

На следующем этапе учений моряки тушили "пожар" на корвете ВМС Румынии Horia Macellariu и боролись за его живучесть.

Затем была продемонстрировано снаряжение пожарной команды, вооружение и экипировка досмотровой группы из состава двух катеров типа "Айленд" береговой охраны Грузии.

Британские военные моряки в свою очередь продемонстрировали снаряжение аварийной партии и основные образцы индивидуального вооружения досмотровой команды на патрульном корабле Королевского флота Великобритании Trent.

Далее на борту ракетного эсминца USS ROSS ВМС США представителей СМИ ознакомили с основным вооружением корабля.

Напомним, вчера, 6 июля, в учениях Sea Breeze в Черном прошли маневры на побережье. Тактические группы покинули пункты базирования и выдвинулись в районы ожидания.

Отметим, 28 июня в Черном море начались учения Sea Breeze 2021.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море.

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