Военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа рассказал, что не исключает провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море . Учения Sea Breeze проводит Украина вместе с международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью контрадмирала для "Радио Свобода" .

Как рассказал Неижпапа, вдоль побережья оккупированного Крыма находятся боевые корабли российского Черноморского флота, а с апреля этого года там же постоянно базируются корабли Балтийского и Северного флотов России.

Российские корабли, по словам контрадмирала, наблюдают за действиями участников военных учений Sea Breeze.

"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют отработанные процедуры", - пояснил командующий ВМС Украины.