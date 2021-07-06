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В учениях Sea Breeze началась активная фаза в прибрежной зоне

Новина українською →
Киев, Вторник 06 июля 2021 15:16
В учениях Sea Breeze началась активная фаза в прибрежной зоне Фото: учения Sea Breeze перешли в активную фазу в прибрежной зоне (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В многонациональных военных учениях Sea Breeze в Черном началась активная фаза на побережье. Тактические группы покинули пункты базирования и выдвинулись в районы ожидания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВС Украины.

Во время марш-броска военных ожидает множество вводных. В частности, они будут отражать атаку из засады условного противника, разблокировать маршруты движения войсковой техники.

Кроме того, американские и украинские разведгруппы будут десантироваться в тыл условного противника с целью выявления и уничтожения баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры.

В прибрежной фазе учений Sea Breeze задействованы военные отдельного батальона морской пехоты США, представители вооруженных сил Грузии и Молдовы, а также украинские пограничники.

Кроме того, в состав украинских подразделений входят курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Они будут проходить стажировку на первичных командирских должностях.

Фото: учения Sea Breeze перешли в активную фазу в прибрежной зоне (facebook.com/GeneralStaff)

Напомним, 28 июня в Черном море начались учения Sea Breeze 2021.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море.

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