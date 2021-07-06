В учениях Sea Breeze началась активная фаза в прибрежной зоне
В многонациональных военных учениях Sea Breeze в Черном началась активная фаза на побережье. Тактические группы покинули пункты базирования и выдвинулись в районы ожидания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВС Украины.
Во время марш-броска военных ожидает множество вводных. В частности, они будут отражать атаку из засады условного противника, разблокировать маршруты движения войсковой техники.
Кроме того, американские и украинские разведгруппы будут десантироваться в тыл условного противника с целью выявления и уничтожения баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры.
В прибрежной фазе учений Sea Breeze задействованы военные отдельного батальона морской пехоты США, представители вооруженных сил Грузии и Молдовы, а также украинские пограничники.
Кроме того, в состав украинских подразделений входят курсанты 3-го курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск. Они будут проходить стажировку на первичных командирских должностях.
Фото: учения Sea Breeze перешли в активную фазу в прибрежной зоне (facebook.com/GeneralStaff)
Напомним, 28 июня в Черном море начались учения Sea Breeze 2021.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море.