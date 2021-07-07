Морська фаза навчань Sea Breeze почалася з захоплення корабля абордажними групами

"Корабель-порушник", в ролі якого виступало судно розмагнічування" Балта", захоплювали Бойові плавці підрозділу спеціального призначення ВМС України у складі водолазної та абордажної групи. Після подачі сигналу водолазів під димовим прикриттям, почався штурм корабля.

На наступному етапі навчань моряки гасили "пожежу" на корветі ВМС Румунії Horia Macellariu і боролися за його живучість.

Потім було продемонстровано спорядження пожежної команди, озброєння та екіпірування оглядової групи зі складу двох катерів типу "Айленд" берегової охорони Грузії.

Британські військові моряки своєю чергою продемонстрували спорядження аварійної партії і основні зразки індивідуального озброєння оглядової команди на патрульному кораблі Королівського флоту Великобританії Trent.

Далі на борту ракетного есмінця USS ROSS ВМС США представників ЗМІ ознайомили з основним озброєнням корабля.