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Россия вывела в море весь Черноморский флот, чтобы противодействовать учениям Sea Breeze, - разведка

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Чорное море, Пятница 02 июля 2021 13:56
Россия вывела в море весь Черноморский флот, чтобы противодействовать учениям Sea Breeze, - разведка Фото: Россия вывела в море весь Черноморский флот, чтобы противодействовать учениям Sea Breeze (facebook/com.mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота. Таким образом страна-агрессор пытается противодействовать учениям Sea Breeze 2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины, которая цитирует заявление представителя ГУР МО Вадима Скибицкая в эфире телеканала "Дом".

По его словам, такие действия РФ вызваны страхом потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

Он отметил, что сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны - члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.

Представитель военной разведки Украины подчеркнул, что когда проходят международные военные морские учения Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.

"Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze 2021.

"Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи ... .Но России явно не хватает сил и средств", - отметил Скибицкий.

Напомним, что на фоне маневров Sea Breeze 2021 в водах Черного моря начала военные учения российская подводная лодка.

Добавим, что в Черном море в понедельник, 28 июня, начались учения Sea Breeze 2021.

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