Учения Sea Breeze: американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец Arleigh Burke USS Ross вошел в Черное море. Он примет участие в учениях Sea Breeze.

"Эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для участия в 21-й итерации учений Sea Breeze 2021 (SB21), 26 июня 2021 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эсминец присоединится к 31 кораблю в Черном море для участия в морской части SB21. Сценарий учений предназначен для объединения вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проверки различных боевых дисциплин на море, на суше и в воздухе, включая боевые действия на поверхности, наземные операции, противодействие подводной войне, противовоздушную оборону и методы обезвреживания боеприпасов.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США и сейчас необходимо как никогда", - заявила поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Указано также, что USS Ross - один из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся в Роте (Испания).