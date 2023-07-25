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Морпіхи збили російський Ка-52 на Донбасі

Новость на русском →
Вівторок 25 липня 2023 11:12
Морпіхи збили російський Ка-52 на Донбасі Ілюстративне фото: морпіхи збили російський Ка-52 на Донбасі (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські морські піхотинці "приземлили" російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Донбасі зранку 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 38 окрему бригаду морської піхоти.

"Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52", - повідомили військові.

Ка-52

Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Втрати росіян в Україні

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни росіяни втратили в Україні вже 310 гелікоптерів та 315 літаків.

При чому у червні представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що країна-агресор втратила в Україні у п'ять разів більше вертольотів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

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