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Морпехи сбили российский Ка-52 на Донбассе

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 11:12
Морпехи сбили российский Ка-52 на Донбассе Иллюстративное фото: морпехи сбили российский Ка-52 на Донбассе (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские морские пехотинцы "приземлили" российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Донбассе утром 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 38 отдельную бригаду морской пехоты.

"Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52", - сообщили военные.

Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Потери россиян в Украине

Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 310 вертолетов и 315 самолетов.

Причем в июне представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-агрессор потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

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