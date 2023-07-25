ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 25 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 243220 (+600) осіб ліквідовано;
- танків - 4174 (+12) од;
- бойових броньованих машин - 8131 (+13) од;
- артилерійських систем - 4705 (+30);
- РСЗВ - 698 (+1) од;
- засоби ППО - 454 (+2) од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 310 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14);
- крилаті ракети - 1307 (+9);
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од;
- спеціальна техніка - 703 (+5).
Ситуація на фронті
За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратних кілометри на цьому напрямку.
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