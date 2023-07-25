ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України сягнули 243 220 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 600 російських загарбників, а також знищили 30 ворожих артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 25 липня 2023 року орієнтовно склали: особового складу - 243220 (+600) осіб ліквідовано;

танків - 4174 (+12) од;

бойових броньованих машин - 8131 (+13) од;

артилерійських систем - 4705 (+30);

РСЗВ - 698 (+1) од;

засоби ППО - 454 (+2) од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 310 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3977 (+14);

крилаті ракети - 1307 (+9);

кораблі /катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7194 (+12) од;

спеціальна техніка - 703 (+5). Ситуація на фронті За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках: Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському. Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на північ і південь від Бахмута. ЗСУ за минулий тиждень звільнили від окупантів чотири квадратних кілометри на цьому напрямку.