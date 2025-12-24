Морозне Різдво в Україні: де завтра буде найхолодніше та коли піде сніг

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 25 грудня - погода в Україні буде "зі справжніми морозами" і майже без опадів. Тим часом після Різдва ситуація зміниться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, Різдво в Україні - тобто 25 грудня - буде "зі справжніми морозами".
Діденко уточнила, що вже найближчої ночі у більшості областей очікується від 5 до 13 градусів нижче нуля.
Вдень четверга температура повітря становитиме:
На дорогах - ожеледиця.
Метеоролог зауважила, що погоду в Україні завтра ще визначатиме антициклон.
"Тому переважатиме суха і часом навіть сонячна погода", - пояснила вона.
Тим часом у Києві вночі на Різдво температура повітря опуститься, найімовірніше, до -10 градусів. Вдень у столиці очікується близько 3-4 градусів морозу.
Виходячи з карти на 25 грудня, оприлюдненої Українським гідрометеорологічним центром, найхолодніша погода завтра може бути на сході країни.
Насамкінець Діденко повідомила, що одразу після Різдва - у п'ятницю, 26 грудня - в Україну завітають атмосферні фронти.
З огляду на це, погода зміниться:
Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода 26 грудня по країні і вдень, і вночі очікується хмарна, з проясненнями.
При цьому сніг імовірний у більшості областей України.
Температура повітря вдень коливатиметься у межах від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу.
Вночі значення температури очікуються нижчими - від -4 до -6 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів, що погода в Україні найближчим часом набуватиме зимового характеру.
Крім того, згідно з інформацією Укргідрометцентру, відсьогодні (24 грудня) внаслідок зниження температури повітря на багатьох водоймах країни очікується поява та подальше посилення небезпечних льодових явищ.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.