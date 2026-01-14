Морози не відступають: де в Україні завтра буде -23 і сніг

Впродовж завтрашнього дня, 15 січня, погода в Україні очікується морозна. Вночі температура повітря у деяких областях може "впасти" місцями до -23 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
На наступну добу - 15 січня - в УкрГМЦ прогнозують "різноманітну погоду".
"Оскільки по-різному складаються погодні процеси в нижніх шарах атмосфери і на висотах", - пояснили українцям.
Так, біля земної поверхні переважатиме область високого тиску.
При цьому погода без опадів очікується лише:
"На решті території атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять опади у вигляді снігу та мокрого снігу", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Найбільше опадів прогнозують:
"Також, зверніть увагу, що на дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця", - додали в УкрГМЦ.
Виходячи із прогнозованої на завтра температури повітря, найхолодніше буде у північних областях України:
Тим часом найменше морозу очікується на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни:
На решті території України в четвер буде "помірно холодно":
Згідно з інформацією УкрГМЦ, у місті Києві та в Київській області погода впродовж 15 січня буде хмарною, з проясненнями.
Опадів не передбачається. На дорогах - подекуди ожеледиця.
Вітер - переважно північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Автоексперт Євген Муджирі у коментарі для РБК-Україна розповів, що сама по собі їзда на авто у сильний мороз "не є небезпечною".
"Якщо автомобіль технічно справний і водій дотримується базових правил експлуатації", - зауважив він.
При цьому фахівець нагадав, що найбільше навантаження у холод припадає на:
Муджирі повідомив також, що сучасні автомобілі не потребують тривалого прогріву на холостому ходу.
"Достатньо 30-60 секунд після запуску, щоб масло почало циркулювати", - уточнив експерт.
Отже, оптимальна "тактика", за його словами, є такою: "почати рух спокійно, без різких прискорень, даючи двигуну прогрітися вже в русі".
"Довгий прогрів на місці збільшує витрату пального, утворення нагару та шкодить екології (на жаль, про останнє у нас майже не згадують)", - підсумував спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві з огляду на очікувані погодні умови вирішили скасувати проведення продуктових ярмарків.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, як полярне повітря затікає у наші широти й впливає на погоду.