Морозы не отступают: где в Украине завтра будет -23 и снег

В течение завтрашнего дня, 15 января, погода в Украине ожидается морозная. Ночью температура воздуха в некоторых областях может "упасть" местами до -23 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
На следующие сутки - 15 января - в УкрГМЦ прогнозируют "разнообразную погоду".
"Поскольку по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах", - объяснили украинцам.
Так, у земной поверхности будет преобладать область высокого давления.
При этом погода без осадков ожидается лишь:
"На остальной территории атмосферный фронт и теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега", - рассказали в Укргидрометцентре.
Больше всего осадков прогнозируют:
"Также, обратите внимание, что на дорогах местами будет сохраняться гололедица", - добавили в УкрГМЦ.
Исходя из прогнозируемой на завтра температуры воздуха, холоднее всего будет в северных областях Украины:
Между тем меньше всего мороза ожидается на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны:
На остальной территории Украины в четверг будет "умеренно холодно":
Согласно информации УкрГМЦ, в городе Киеве и в Киевской области погода в течение 15 января будет облачной, с прояснениями.
Осадков не предвидится. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - преимущественно северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Автоэксперт Евгений Муджири в комментарии для РБК-Украина рассказал, что сама по себе езда на авто в сильный мороз "не опасна".
"Если автомобиль технически исправен и водитель придерживается базовых правил эксплуатации", - отметил он.
При этом специалист напомнил, что наибольшая нагрузка в холод приходится на:
Муджири сообщил также, что современные автомобили не требуют длительного прогрева на холостом ходу.
"Достаточно 30-60 секунд после запуска, чтобы масло начало циркулировать", - уточнил эксперт.
Следовательно, оптимальная "тактика", по его словам, такова: "начать движение спокойно, без резких ускорений, давая двигателю прогреться уже в движении".
"Долгий прогрев на месте увеличивает расход топлива, образование нагара и вредит экологии (к сожалению, о последнем у нас почти не вспоминают)", - подытожил специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве, учитывая ожидаемые погодные условия, решили отменить проведение продуктовых ярмарок.
Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
Читайте также, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.