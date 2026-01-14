Морозы не отступают: где в Украине завтра будет -23 и снег
В течение завтрашнего дня, 15 января, погода в Украине ожидается морозная. Ночью температура воздуха в некоторых областях может "упасть" местами до -23 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
В каких областях завтра вероятны осадки
На следующие сутки - 15 января - в УкрГМЦ прогнозируют "разнообразную погоду".
"Поскольку по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах", - объяснили украинцам.
Так, у земной поверхности будет преобладать область высокого давления.
При этом погода без осадков ожидается лишь:
- в большинстве северных областей;
- в Черкасской области;
- днем также - на Закарпатье и Прикарпатье.
"На остальной территории атмосферный фронт и теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега", - рассказали в Укргидрометцентре.
Больше всего осадков прогнозируют:
- ночью - на Прикарпатье и местами в Волынской области;
- днем - в Приазовье.
"Также, обратите внимание, что на дорогах местами будет сохраняться гололедица", - добавили в УкрГМЦ.
Где в Украине 15 января будет холоднее всего
Исходя из прогнозируемой на завтра температуры воздуха, холоднее всего будет в северных областях Украины:
- ночью - около 15-20 градусов мороза (местами до -23 градусов по Цельсию);
- днем - около 10-15 градусов мороза.
Между тем меньше всего мороза ожидается на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны:
- ночью - от 3 до 8 градусов ниже нуля;
- днем - в пределах от 0 до -5 градусов.
На остальной территории Украины в четверг будет "умеренно холодно":
- ночью - около 10-15 градусов мороза;
- в дневные часы - от 7 до 12 градусов со знаком минус.
Прогноз погоды в Украине на 15 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой в Киеве и области
Согласно информации УкрГМЦ, в городе Киеве и в Киевской области погода в течение 15 января будет облачной, с прояснениями.
Осадков не предвидится. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - преимущественно северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - 17-19 градусов ниже нуля;
- по области - 15-20 градусов мороза, местами до -23 градусов.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 11-13 градусов мороза.
- по области - 10-15 градусов мороза.
Прогноз погоды на завтра для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Как долго прогревать авто в мороз: советы водителям
Автоэксперт Евгений Муджири в комментарии для РБК-Украина рассказал, что сама по себе езда на авто в сильный мороз "не опасна".
"Если автомобиль технически исправен и водитель придерживается базовых правил эксплуатации", - отметил он.
При этом специалист напомнил, что наибольшая нагрузка в холод приходится на:
- аккумулятор;
- моторное масло;
- топливную систему.
Муджири сообщил также, что современные автомобили не требуют длительного прогрева на холостом ходу.
"Достаточно 30-60 секунд после запуска, чтобы масло начало циркулировать", - уточнил эксперт.
Следовательно, оптимальная "тактика", по его словам, такова: "начать движение спокойно, без резких ускорений, давая двигателю прогреться уже в движении".
"Долгий прогрев на месте увеличивает расход топлива, образование нагара и вредит экологии (к сожалению, о последнем у нас почти не вспоминают)", - подытожил специалист.
