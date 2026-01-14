ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Морозы не отступают: где в Украине завтра будет -23 и снег

Среда 14 января 2026 16:04
Морозы не отступают: где в Украине завтра будет -23 и снег Погода в Украине завтра будет морозная (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня, 15 января, погода в Украине ожидается морозная. Ночью температура воздуха в некоторых областях может "упасть" местами до -23 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В каких областях завтра вероятны осадки

На следующие сутки - 15 января - в УкрГМЦ прогнозируют "разнообразную погоду".

"Поскольку по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах", - объяснили украинцам.

Так, у земной поверхности будет преобладать область высокого давления.

При этом погода без осадков ожидается лишь:

  • в большинстве северных областей;
  • в Черкасской области;
  • днем также - на Закарпатье и Прикарпатье.

"На остальной территории атмосферный фронт и теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега", - рассказали в Укргидрометцентре.

Больше всего осадков прогнозируют:

  • ночью - на Прикарпатье и местами в Волынской области;
  • днем - в Приазовье.

"Также, обратите внимание, что на дорогах местами будет сохраняться гололедица", - добавили в УкрГМЦ.

Где в Украине 15 января будет холоднее всего

Исходя из прогнозируемой на завтра температуры воздуха, холоднее всего будет в северных областях Украины:

  • ночью - около 15-20 градусов мороза (местами до -23 градусов по Цельсию);
  • днем - около 10-15 градусов мороза.

Между тем меньше всего мороза ожидается на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны:

  • ночью - от 3 до 8 градусов ниже нуля;
  • днем - в пределах от 0 до -5 градусов.

На остальной территории Украины в четверг будет "умеренно холодно":

  • ночью - около 10-15 градусов мороза;
  • в дневные часы - от 7 до 12 градусов со знаком минус.

Морозы не отступают: где в Украине завтра будет -23 и снегПрогноз погоды в Украине на 15 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

Согласно информации УкрГМЦ, в городе Киеве и в Киевской области погода в течение 15 января будет облачной, с прояснениями.

Осадков не предвидится. На дорогах - местами гололедица.

Ветер - преимущественно северо-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - 17-19 градусов ниже нуля;
  • по области - 15-20 градусов мороза, местами до -23 градусов.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 11-13 градусов мороза.
  • по области - 10-15 градусов мороза.

Морозы не отступают: где в Украине завтра будет -23 и снегПрогноз погоды на завтра для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как долго прогревать авто в мороз: советы водителям

Автоэксперт Евгений Муджири в комментарии для РБК-Украина рассказал, что сама по себе езда на авто в сильный мороз "не опасна".

"Если автомобиль технически исправен и водитель придерживается базовых правил эксплуатации", - отметил он.

При этом специалист напомнил, что наибольшая нагрузка в холод приходится на:

  • аккумулятор;
  • моторное масло;
  • топливную систему.

Муджири сообщил также, что современные автомобили не требуют длительного прогрева на холостом ходу.

"Достаточно 30-60 секунд после запуска, чтобы масло начало циркулировать", - уточнил эксперт.

Следовательно, оптимальная "тактика", по его словам, такова: "начать движение спокойно, без резких ускорений, давая двигателю прогреться уже в движении".

"Долгий прогрев на месте увеличивает расход топлива, образование нагара и вредит экологии (к сожалению, о последнем у нас почти не вспоминают)", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве, учитывая ожидаемые погодные условия, решили отменить проведение продуктовых ярмарок.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.

