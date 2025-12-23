ua en ru
Морози, але з сонцем: прогноз погоди на Різдво та найближчі дні

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Морози, але з сонцем: прогноз погоди на Різдво та найближчі дні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 23 грудня, в Україні вдень переважно утримається температура близько нуля градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, дещо тепліше буде лише на Закарпатті та в Криму, де повітря прогріється на кілька градусів вище. Невеликий сніг 23 грудня можливий у західних і північних областях, а також місцями в центрі країни. Водночас на півдні та сході істотних опадів не очікується.

Натомість на Святвечір та Різдво в Україну прийде похолодання. Денна температура знизиться до -9 градусів, а в нічні години місцями можливі морози до -12 градусів.

Водночас, за словами Діденко, разом із морозами можливі прояснення та сонячна погода, що зробить зимову атмосферу більш комфортною.

У Києві 23 грудня прогнозують температуру близько нуля та невеликий сніг. На Святвечір і Різдво в столиці очікується прояснення та відчутне похолодання.

Раніше фахівці Укргідрометцентру представили стислий кліматичний огляд грудня в Україні, а також озвучили попередні прогнози щодо погодних умов у першому місяці зими.

Також в УкрГМЦ роз’яснили, хто у світі займається формуванням довгострокових метеорологічних прогнозів, на яких даних вони ґрунтуються, від чого залежать і якою, за попередніми оцінками, може бути зима цього року в Україні.

Окрім цього, читайте про кліматичні тенденції, які найбільше турбують науковців, про зміни погодних умов в Антарктиді, можливі ризики для України через танення льодовиків, а також про наслідки глобальної зміни клімату, які вже відчуваються сьогодні.

