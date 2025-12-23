ua en ru
Морозы, но с солнцем: прогноз погоды на Рождество и ближайшие дни

Украина, Вторник 23 декабря 2025 07:00
Морозы, но с солнцем: прогноз погоды на Рождество и ближайшие дни Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 23 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 23 декабря, в Украине днем преимущественно сохранится температура около нуля градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, несколько теплее будет лишь на Закарпатье и в Крыму, где воздух прогреется на несколько градусов выше. Небольшой снег 23 декабря возможен в западных и северных областях, а также местами в центре страны. В то же время на юге и востоке существенных осадков не ожидается.

Зато на Сочельник и Рождество в Украину придет похолодание. Дневная температура снизится до -9 градусов, а в ночные часы местами возможны морозы до -12 градусов.

В то же время, по словам Диденко, вместе с морозами возможны прояснения и солнечная погода, что сделает зимнюю атмосферу более комфортной.

В Киеве 23 декабря прогнозируют температуру около нуля и небольшой снег. На Сочельник и Рождество в столице ожидается прояснение и ощутимое похолодание.

Ранее специалисты Укргидрометцентра представили краткий климатический обзор декабря в Украине, а также озвучили предварительные прогнозы относительно погодных условий в первом месяце зимы.

Также в УкрГМЦ разъяснили, кто в мире занимается формированием долгосрочных метеорологических прогнозов, на каких данных они основываются, от чего зависят и какой, по предварительным оценкам, может быть зима в этом году в Украине.

Кроме этого, читайте о климатических тенденциях, которые больше всего беспокоят ученых, об изменениях погодных условий в Антарктиде, возможных рисках для Украины из-за таяния ледников, а также о последствиях глобального изменения климата, которые уже ощущаются сегодня.

