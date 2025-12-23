Морозы, но с солнцем: прогноз погоды на Рождество и ближайшие дни

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По ее прогнозу, несколько теплее будет лишь на Закарпатье и в Крыму, где воздух прогреется на несколько градусов выше. Небольшой снег 23 декабря возможен в западных и северных областях, а также местами в центре страны. В то же время на юге и востоке существенных осадков не ожидается.

Зато на Сочельник и Рождество в Украину придет похолодание. Дневная температура снизится до -9 градусов, а в ночные часы местами возможны морозы до -12 градусов.

В то же время, по словам Диденко, вместе с морозами возможны прояснения и солнечная погода, что сделает зимнюю атмосферу более комфортной.

В Киеве 23 декабря прогнозируют температуру около нуля и небольшой снег. На Сочельник и Рождество в столице ожидается прояснение и ощутимое похолодание.