Морози до -27 та ожеледиця: синоптики попередили, де погода завтра буде небезпечна
Завтра, 4 лютого, погода в деяких областях України може бути небезпечною через сильний мороз, ожеледь та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де завтра ймовірні небезпечні метеорологічні явища
Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища у середу, 4 лютого, очікуються в таких областях:
- Львівська;
- Тернопільська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Йдеться про ожеледь. Тим часом на дорогах буде ожеледиця.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеоявища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В яких регіонах України буде найбільший мороз
Виходячи з прогнозу на 4 лютого, погода в Україні впродовж наступної доби очікується хмарною, з проясненнями.
Невеликий сніг ймовірний:
- у західних областях;
- у Вінницькій області;
- у Житомирській області.
Сніг із дощем тим часом може бути на Закарпатті та Прикарпатті.
На решті території - без опадів.
На Прикарпатті, як зазначалось вище, очікується ожеледь. На дорогах країни - місцями ожеледиця.
У північно-східних областях вночі та вранці - подекуди туман. Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі очікується в середньому від 12 до 17 градусів морозу.
Найхолодніше при цьому буде на північному сході та сході країни:
- вночі 22-27 градусів морозу;
- вдень 10-15 градусів морозу.
У Житомирській, Київській та Черкаській областях - дещо тепліше:
- вночі 16-21 градус морозу;
- вдень 5-10 градусів морозу.
На Прикарпатті та в Криму:
- вночі 6-11 градусів морозу;
- вдень 0-5 градусів морозу.
На Закарпатті:
- вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;
- вдень - від 1 до 6 градусів тепла.
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди в Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 4 лютого також буде хмарною, з проясненнями. Без опадів.
На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - південно-східний, 7-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - від 16 до 18 градусів морозу;
- по області - від 16 до 21 градуса морозу.
Температура повітря вдень:
- у Києві - від 8 до 10 градусів морозу;
- по області - від 5 до 10 градусів морозу.
Прогноз погоди завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше експерти Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими.
Тим часом начальниця відділу метеорологічних прогнозів УкрГМЦ Наталія Голеня повідомила, що після піку холодів найближчим часом очікується коротке потепління, проте вже незабаром холодне повітря повернеться разом із новою хвилею морозів.
Крім того, начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан розповіла, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона порадила, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Крім того, вона порадила, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.