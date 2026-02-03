Морози до -27 та ожеледиця: синоптики попередили, де погода завтра буде небезпечна

Завтра, 4 лютого, погода в деяких областях України може бути небезпечною через сильний мороз, ожеледь та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де завтра ймовірні небезпечні метеорологічні явища

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища у середу, 4 лютого, очікуються в таких областях:

Львівська;

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Йдеться про ожеледь. Тим часом на дорогах буде ожеледиця.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеоявища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В яких регіонах України буде найбільший мороз

Виходячи з прогнозу на 4 лютого, погода в Україні впродовж наступної доби очікується хмарною, з проясненнями.

Невеликий сніг ймовірний:

у західних областях;

у Вінницькій області;

у Житомирській області.

Сніг із дощем тим часом може бути на Закарпатті та Прикарпатті.

На решті території - без опадів.

На Прикарпатті, як зазначалось вище, очікується ожеледь. На дорогах країни - місцями ожеледиця.

У північно-східних областях вночі та вранці - подекуди туман. Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується в середньому від 12 до 17 градусів морозу.

Найхолодніше при цьому буде на північному сході та сході країни:

вночі 22-27 градусів морозу;

вдень 10-15 градусів морозу.

У Житомирській, Київській та Черкаській областях - дещо тепліше:

вночі 16-21 градус морозу;

вдень 5-10 градусів морозу.

На Прикарпатті та в Криму:

вночі 6-11 градусів морозу;

вдень 0-5 градусів морозу.

На Закарпатті:

вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;

вдень - від 1 до 6 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 4 лютого також буде хмарною, з проясненнями. Без опадів.

На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - південно-східний, 7-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - від 16 до 18 градусів морозу;

по області - від 16 до 21 градуса морозу.

Температура повітря вдень:

у Києві - від 8 до 10 градусів морозу;

по області - від 5 до 10 градусів морозу.

Прогноз погоди завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)