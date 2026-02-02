"Ще два дні потерпіти": Україну накриють морози до -30, але потепління буде коротким
Найближчої ночі в Україні очікується пік морозів цієї зими. Після короткого потепління синоптики попереджають про повернення холодного повітря та нову хвилю морозів.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня
Головне:
- Сумська та Чернігівська області - епіцентр найсильніших морозів цієї зими.
- В ніч на 3 лютого температура може опускатися до -28…-30°C.
- Ще два дні потрібно потерпіти. Морози відступлять, але ненадовго. Уже з 9 числа знову зайде холодне повітря з півночі.
- З 7 лютого вдень більшість територій очікує температура близько 0°C або плюсові значення. Але з 8 числа - знову очікується посилення морозів -3…-9°C .
- Сильна морозна погода не є аномальною. Таке трапляється в Україні, але рідко.
- Особливістю цієї зими може стати її тривалість. Це може бути найдовший її період.
Україну чекає найхолодніша ніч (інфографіка РБК-Україна)
Сумщина та Чернігівщина в епіцентрі
Північні області України, зокрема Сумська та Чернігівська, опинилися в епіцентрі найсильніших морозів цієї зими. У найближчі ночі температура там може опускатися до -28…-30 градусів, а після короткого потепління холод знову повернеться.
Найхолодніша ніч - на півночі України
За словами Голені, поточна хвиля морозів є сильнішою, ніж та, що спостерігалася два тижні тому.
"Ще два дні потрібно потерпіти. Морози відступлять, але ненадовго. Уже з 9 числа знову зайде холодне повітря з півночі", - зазначила вона.
У ніч на сьогодні найнижчі температури в Україні фіксувалися в північних регіонах.
"По півночі України найнижчі температури цієї ночі були від -20 до -29 градусів. У Житомирській області зафіксували мінус 29", - уточнила синоптикиня.
На Сумщині та Чернігівщині місцями температура опускалася до -28 градусів.
Епіцентр холодної повітряної маси наразі розташований за межами України.
"В Білорусі, трохи північніше Житомирщини, було мінус 30. У Литві та Латвії - мінус 30-32 градуси", - сказала Голеня.
В Україну мороз прийшов разом з антициклоном з півночі. При цьому на температурні показники суттєво впливає хмарність.
"Якщо вночі буде хмарність, то температура може зупинитися на рівні -27…-28. Якщо ж проясниться, Сумська та Чернігівська області можуть наблизитися до -30", - пояснила вона.
Коли чекати послаблення морозів
Найхолоднішою, за прогнозами, буде найближча ніч. Далі морози поступово послабшають.
"На північному сході ще буде триматися мороз до -25, але потім він ослабне до -18", - зазначила Голеня.
Починаючи з 7 числа вдень, на більшій частині території України температура наближатиметься до нуля або переходити в "плюс".
"На півдні та в Закарпатті буде відчутно тепліше - до +6…+8 градусів", - сказала вона.
Втім, потепління буде тимчасовим.
"Уже з 8 числа вдень і вночі буде від слабкого до помірного морозу - мінус 3…-9, а в ніч на 9-10 знову очікується посилення морозів", - попередила синоптикиня.
Чи є такі морози аномальними
За словами Голені, морози до -30 градусів не є рекордними для України.
"У 2012 році в Київській області, в Баришівці, фіксували мінус 32. У Києві тоді було мінус 26,8", - нагадала вона.
Абсолютний мінімум температури в Україні становив -42 градуси - його зафіксували в Луганську. У Київській області абсолютний мінімум - мінус 39,4.
"У самому Києві найнижча температура була мінус 32, але це ще 50-ті роки", - зазначила Голеня.
За останні роки мінус 20 у столиці фіксували взимку 2021 року.
"Це не аномалія. Таке трапляється рідко, але буває", - підкреслила вона.
Можливий найдовший період справжньої зими
Особливістю цієї зими може стати її тривалість.
"За тривалістю це може бути найдовший період, коли середня добова температура була нижча за нуль", - сказала Голеня.
За її словами, зима фактично почалася наприкінці грудня і може тривати щонайменше до середини лютого.
"Можливо, два місяці поспіль середня місячна температура буде нижчою за норму. Але поки що це питання", - підсумувала Голеня.
Питання - Відповідь (FAQ)
- Коли буде найхолодніша ніч?
Пік морозів очікується в ніч на 3 лютого. Скоро температура трохи підніметься. Але потепління буде коротким.
- Які області постраждають найбільше?
Найсильніші морози - на півночі: Сумська та Чернігівська області, до -28…-30°C.
- Це рекордні морози?
Ні, подібні холодні ночі вже були. Абсолютний мінімум в Україні - -42°C.
- Коли чекати потепління?
З 7 лютого вдень більшість областей прогріється до 0°C і вище, на півдні та Закарпатті - до +6…+8°C.
Сильні морози в Україні до -30
Лютий в Україні почався з сильних морозів. За прогнозами синоптиків, саме 2-4 лютого Україна переживає пік найсильніших морозів цієї зими. Далі холод поступово послаблюватиметься, а вже найближчими днями очікується відчутне, хоч і нетривале, потепління.
На тлі різкого похолодання у ДСНС застерігають про підвищені ризики для здоров’я. Адже тривале перебування на морозі може призвести до переохолодження та обморожень, особливо у вразливих груп населення.
Надзвичайники також пояснили, як уберегтися під час сильних холодів, скільки часу безпечно перебувати надворі за мінусових температур і що робити у разі перших ознак переохолодження.
Додамо, паралельно енергетична ситуація ускладнює вплив морозів. Станом на ранок 2 лютого у Києві без теплопостачання залишаються близько 200 житлових будинків, більшість із них - на правому березі столиці.