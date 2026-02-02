ua en ru
"Ще два дні потерпіти": Україну накриють морози до -30, але потепління буде коротким

Київ, Понеділок 02 лютого 2026 16:02
UA EN RU
"Ще два дні потерпіти": Україну накриють морози до -30, але потепління буде коротким Фото: найхолодніша ніч цієї зими уже близько (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Найближчої ночі в Україні очікується пік морозів цієї зими. Після короткого потепління синоптики попереджають про повернення холодного повітря та нову хвилю морозів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня

Головне:

  • Сумська та Чернігівська області - епіцентр найсильніших морозів цієї зими.
  • В ніч на 3 лютого температура може опускатися до -28…-30°C.
  • Ще два дні потрібно потерпіти. Морози відступлять, але ненадовго. Уже з 9 числа знову зайде холодне повітря з півночі.
  • З 7 лютого вдень більшість територій очікує температура близько 0°C або плюсові значення. Але з 8 числа - знову очікується посилення морозів -3…-9°C .
  • Сильна морозна погода не є аномальною. Таке трапляється в Україні, але рідко.
  • Особливістю цієї зими може стати її тривалість. Це може бути найдовший її період.

&quot;Ще два дні потерпіти&quot;: Україну накриють морози до -30, але потепління буде коротким

Україну чекає найхолодніша ніч (інфографіка РБК-Україна)

Сумщина та Чернігівщина в епіцентрі

Північні області України, зокрема Сумська та Чернігівська, опинилися в епіцентрі найсильніших морозів цієї зими. У найближчі ночі температура там може опускатися до -28…-30 градусів, а після короткого потепління холод знову повернеться.

Найхолодніша ніч - на півночі України

За словами Голені, поточна хвиля морозів є сильнішою, ніж та, що спостерігалася два тижні тому.

"Ще два дні потрібно потерпіти. Морози відступлять, але ненадовго. Уже з 9 числа знову зайде холодне повітря з півночі", - зазначила вона.

У ніч на сьогодні найнижчі температури в Україні фіксувалися в північних регіонах.

"По півночі України найнижчі температури цієї ночі були від -20 до -29 градусів. У Житомирській області зафіксували мінус 29", - уточнила синоптикиня.

На Сумщині та Чернігівщині місцями температура опускалася до -28 градусів.

Сумщина та Чернігівщина в епіцентрі

Епіцентр холодної повітряної маси наразі розташований за межами України.

"В Білорусі, трохи північніше Житомирщини, було мінус 30. У Литві та Латвії - мінус 30-32 градуси", - сказала Голеня.

В Україну мороз прийшов разом з антициклоном з півночі. При цьому на температурні показники суттєво впливає хмарність.

"Якщо вночі буде хмарність, то температура може зупинитися на рівні -27…-28. Якщо ж проясниться, Сумська та Чернігівська області можуть наблизитися до -30", - пояснила вона.

Коли чекати послаблення морозів

Найхолоднішою, за прогнозами, буде найближча ніч. Далі морози поступово послабшають.

"На північному сході ще буде триматися мороз до -25, але потім він ослабне до -18", - зазначила Голеня.

Починаючи з 7 числа вдень, на більшій частині території України температура наближатиметься до нуля або переходити в "плюс".

"На півдні та в Закарпатті буде відчутно тепліше - до +6…+8 градусів", - сказала вона.

Втім, потепління буде тимчасовим.

"Уже з 8 числа вдень і вночі буде від слабкого до помірного морозу - мінус 3…-9, а в ніч на 9-10 знову очікується посилення морозів", - попередила синоптикиня.

Чи є такі морози аномальними

За словами Голені, морози до -30 градусів не є рекордними для України.

"У 2012 році в Київській області, в Баришівці, фіксували мінус 32. У Києві тоді було мінус 26,8", - нагадала вона.

Абсолютний мінімум температури в Україні становив -42 градуси - його зафіксували в Луганську. У Київській області абсолютний мінімум - мінус 39,4.

"У самому Києві найнижча температура була мінус 32, але це ще 50-ті роки", - зазначила Голеня.

За останні роки мінус 20 у столиці фіксували взимку 2021 року.

"Це не аномалія. Таке трапляється рідко, але буває", - підкреслила вона.

Можливий найдовший період справжньої зими

Особливістю цієї зими може стати її тривалість.

"За тривалістю це може бути найдовший період, коли середня добова температура була нижча за нуль", - сказала Голеня.

За її словами, зима фактично почалася наприкінці грудня і може тривати щонайменше до середини лютого.

"Можливо, два місяці поспіль середня місячна температура буде нижчою за норму. Але поки що це питання", - підсумувала Голеня.

Питання - Відповідь (FAQ)

  • Коли буде найхолодніша ніч?

Пік морозів очікується в ніч на 3 лютого. Скоро температура трохи підніметься. Але потепління буде коротким.

  • Які області постраждають найбільше?

Найсильніші морози - на півночі: Сумська та Чернігівська області, до -28…-30°C.

  • Це рекордні морози?

Ні, подібні холодні ночі вже були. Абсолютний мінімум в Україні - -42°C.

  • Коли чекати потепління?

З 7 лютого вдень більшість областей прогріється до 0°C і вище, на півдні та Закарпатті - до +6…+8°C.

Сильні морози в Україні до -30

Лютий в Україні почався з сильних морозів. За прогнозами синоптиків, саме 2-4 лютого Україна переживає пік найсильніших морозів цієї зими. Далі холод поступово послаблюватиметься, а вже найближчими днями очікується відчутне, хоч і нетривале, потепління.

На тлі різкого похолодання у ДСНС застерігають про підвищені ризики для здоров’я. Адже тривале перебування на морозі може призвести до переохолодження та обморожень, особливо у вразливих груп населення.

Надзвичайники також пояснили, як уберегтися під час сильних холодів, скільки часу безпечно перебувати надворі за мінусових температур і що робити у разі перших ознак переохолодження.

Додамо, паралельно енергетична ситуація ускладнює вплив морозів. Станом на ранок 2 лютого у Києві без теплопостачання залишаються близько 200 житлових будинків, більшість із них - на правому березі столиці.

