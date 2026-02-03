ua en ru
Морозы до -27 и гололедица: синоптики предупредили, где погода завтра будет опасная

Вторник 03 февраля 2026 16:12
Морозы до -27 и гололедица: синоптики предупредили, где погода завтра будет опасная Погода завтра в некоторых областях может быть опасна (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтра, 4 февраля, погода в некоторых областях Украины может быть опасной из-за сильного мороза, гололеда и гололедицы на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где завтра вероятны опасные метеорологические явления

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в среду, 4 февраля, ожидаются в таких областях:

  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.

Речь идет о гололеде. Тем временем на дорогах будет гололедица.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Морозы до -27 и гололедица: синоптики предупредили, где погода завтра будет опаснаяПредупреждение УкрГМЦ об опасных метеоявлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких регионах Украины будет самый большой мороз

Исходя из прогноза на 4 февраля, погода в Украине в течение следующих суток ожидается облачной, с прояснениями.

Небольшой снег вероятен:

  • в западных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Житомирской области.

Снег с дождем тем временем может быть на Закарпатье и Прикарпатье.

На остальной территории - без осадков.

На Прикарпатье, как отмечалось выше, ожидается гололед. На дорогах страны - местами гололедица.

В северо-восточных областях ночью и утром - местами туман. Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в среднем от 12 до 17 градусов мороза.

Холоднее всего при этом будет на северо-востоке и востоке страны:

  • ночью 22-27 градусов мороза;
  • днем 10-15 градусов мороза.

В Житомирской, Киевской и Черкасской областях - несколько теплее:

  • ночью 16-21 градус мороза;
  • днем 5-10 градусов мороза.

На Прикарпатье и в Крыму:

  • ночью 6-11 градусов мороза;
  • днем 0-5 градусов мороза.

На Закарпатье:

  • ночью - около 0 градусов по Цельсию;
  • днем - от 1 до 6 градусов тепла.

Морозы до -27 и гололедица: синоптики предупредили, где погода завтра будет опаснаяПрогноз погоды в Украине на 4 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 4 февраля также будет облачной, с прояснениями. Без осадков.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - юго-восточный, 7-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 16 до 18 градусов мороза;
  • по области - от 16 до 21 градуса мороза.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - от 8 до 10 градусов мороза;
  • по области - от 5 до 10 градусов мороза.

Морозы до -27 и гололедица: синоптики предупредили, где погода завтра будет опаснаяПрогноз погоды завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы.

Между тем начальница отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ Наталья Голеня сообщила, что после пика холодов в ближайшее время ожидается короткое потепление, однако уже вскоре холодный воздух вернется вместе с новой волной морозов.

Кроме того, начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан рассказала, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она посоветовала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой (чтобы не навредить) и какое удивительное природное явление заметили украинцы во время сильных морозов в январе.

