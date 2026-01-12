UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози до -20 та сніговий накат: як довго протримається така погода в Україні

Фото: морози в Україні не відступають, цього тижня можливо і -20 (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні найближчими днями все ще буде з морозами, але вже без хуртовин. Але наприкінці тижня можливе й потепління.

До якої погоди готуватися українцям цього тижня та де морози будуть найлютішими РБК-Україна розпитало синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху.

Погода в Україні: коротко

  • Робочий тиждень - морозний і зимовий.
  • Варто бути обережними на дорогах і готуватися до холодів.
  • Більша частина країни: ніч: -13…-20, день: -7…-15.
  • Послаблення морозів можливе 15-16 січня.

 

Фото: морози в Україні не відступають, вночі можливо і -20 (інфографіка РБК-Україна)

Коли та де можливий сніг

"Впродовж 13-15 січня в Україні буде зберігатись по-справжньому зимова погода. Холодна - вночі, з помірним морозом - вдень у більшості областей", - розповіла експерт.

При цьому трішки тепліше може бути:

  • на півдні;
  • на південному сході;
  • на Закарпатті.

"Таку погоду зумовлює поле високо тиску біля земної поверхні у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах і, відповідно, охолодженням (особливо в нічні години) й приземного шару повітря", - пояснила Птуха.

Тиск у ці дні, за її словами, поступово зростатиме.

"Переважно буде без опадів", - додала синоптик.

Трішки сніжити, згідно з прогнозом УкрГМЦ, може завтра (13 січня) вдень:

  • у Карпатах;
  • на Закарпатті.

Вночі 15 січня невеликий сніг імовірний:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

Вдень 15 січня невеликий сніг може випадати "практично у більшості областей України" (крім північно-східної частини).

"Буде проходити малоактивний атмосферний фронт. Але якихось негараздів особливих він не спричинить", - пояснила Птуха.

Де в Україні може бути найхолодніше

В цілому, згідно з інформацією представниці Укргідрометцентру, температура повітря в Україні в нічні години (в найближчі три ночі) буде "стабільно 13-20 градусів" зі знаком мінус.

Вдень - близько 7-15 градусів морозу.

Найхолодніше буде у північній частині України та в деяких центральних областях:

  • Житомирській;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Черкаській;
  • Вінницькій.

Тим часом на півдні та південному сході країни, на Закарпатті - "дещо легше".

"Ніч - від 5 до 14, вдень - від 1 до 8 градусів морозу", - повідомила синоптик.

У четвер (15 січня) у цих регіонах - південь, південний схід, Закарпаття - вже може бути дещо тепліше.

"Від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Під час проходження того атмосферного фронту", - розповіла Птуха.

Коли погода в Україні може змінитись

Найближчим часом, за словами спеціаліста УкрГМЦ, вітер в Україні "якихось небезпек становити не буде", адже прогнозується "досить спокійний".

При цьому на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

"Особливо у північних і центральних областях, де була ожеледь після льодяного дощу. Ця ось льодяна кірка під снігом. Тому треба бути уважними й обережними", - зауважила фахівець.

Тим часом у західних областях, за словами Птухи, йдеться переважно про так званий "сніговий накат".

"І поки що така ситуація у нас впродовж робочого тижня буде утримуватись", - наголосила синоптик.

Вона зауважила, що невеликі коливання погоди "можуть бути 15-16 січня".

"Коли невеликі опади можуть проходити, певне послаблення морозів. Але потім, скажімо так, будемо уточнювати", - пояснила представниця Укргідрометцентру.

Вона нагадала, що "за межами п'яти діб ситуація може кардинально змінитись".

"І зараз там є передумови для певних змін. Але якими вони будуть, наскільки інтенсивними, поки важко сказати. Тому поки що - робочий тиждень у нас морозний. Зимовий. Готуємось до таких погодних умов", - підсумувала Птуха.

Нагадаємо, наприкінці минулого робочого тижня (8-9 січня) більшість областей України засипало снігом у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу. Місцями випало до 35 см снігу.

Подекуди спостерігались суттєві пориви вітру та хуртовини. В інших місцях - мокрий сніг і дощ.

У багатьох локаціях - ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.

Через інтенсивні снігопади та ускладнення погодних умов у низці областей України різко погіршилася ситуація на дорогах.

Правоохоронці фіксували суттєве збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (із загиблими й травмованими у ДТП).

У кількох областях запроваджували навіть обмеження для руху великовагового транспорту.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

ГідрометцентрПогода в УкраїніНегода в УкраїніСнігопадПогода в Києві