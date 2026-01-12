Морози до -20 та сніговий накат: як довго протримається така погода в Україні

Погода в Україні найближчими днями все ще буде з морозами, але вже без хуртовин. Але наприкінці тижня можливе й потепління.
До якої погоди готуватися українцям цього тижня та де морози будуть найлютішими РБК-Україна розпитало синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху.
Погода в Україні: коротко
Фото: морози в Україні не відступають, вночі можливо і -20 (інфографіка РБК-Україна)
"Впродовж 13-15 січня в Україні буде зберігатись по-справжньому зимова погода. Холодна - вночі, з помірним морозом - вдень у більшості областей", - розповіла експерт.
При цьому трішки тепліше може бути:
"Таку погоду зумовлює поле високо тиску біля земної поверхні у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах і, відповідно, охолодженням (особливо в нічні години) й приземного шару повітря", - пояснила Птуха.
Тиск у ці дні, за її словами, поступово зростатиме.
"Переважно буде без опадів", - додала синоптик.
Трішки сніжити, згідно з прогнозом УкрГМЦ, може завтра (13 січня) вдень:
Вночі 15 січня невеликий сніг імовірний:
Вдень 15 січня невеликий сніг може випадати "практично у більшості областей України" (крім північно-східної частини).
"Буде проходити малоактивний атмосферний фронт. Але якихось негараздів особливих він не спричинить", - пояснила Птуха.
В цілому, згідно з інформацією представниці Укргідрометцентру, температура повітря в Україні в нічні години (в найближчі три ночі) буде "стабільно 13-20 градусів" зі знаком мінус.
Вдень - близько 7-15 градусів морозу.
Найхолодніше буде у північній частині України та в деяких центральних областях:
Тим часом на півдні та південному сході країни, на Закарпатті - "дещо легше".
"Ніч - від 5 до 14, вдень - від 1 до 8 градусів морозу", - повідомила синоптик.
У четвер (15 січня) у цих регіонах - південь, південний схід, Закарпаття - вже може бути дещо тепліше.
"Від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Під час проходження того атмосферного фронту", - розповіла Птуха.
Найближчим часом, за словами спеціаліста УкрГМЦ, вітер в Україні "якихось небезпек становити не буде", адже прогнозується "досить спокійний".
При цьому на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
"Особливо у північних і центральних областях, де була ожеледь після льодяного дощу. Ця ось льодяна кірка під снігом. Тому треба бути уважними й обережними", - зауважила фахівець.
Тим часом у західних областях, за словами Птухи, йдеться переважно про так званий "сніговий накат".
"І поки що така ситуація у нас впродовж робочого тижня буде утримуватись", - наголосила синоптик.
Вона зауважила, що невеликі коливання погоди "можуть бути 15-16 січня".
"Коли невеликі опади можуть проходити, певне послаблення морозів. Але потім, скажімо так, будемо уточнювати", - пояснила представниця Укргідрометцентру.
Вона нагадала, що "за межами п'яти діб ситуація може кардинально змінитись".
"І зараз там є передумови для певних змін. Але якими вони будуть, наскільки інтенсивними, поки важко сказати. Тому поки що - робочий тиждень у нас морозний. Зимовий. Готуємось до таких погодних умов", - підсумувала Птуха.
Нагадаємо, наприкінці минулого робочого тижня (8-9 січня) більшість областей України засипало снігом у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу. Місцями випало до 35 см снігу.
Подекуди спостерігались суттєві пориви вітру та хуртовини. В інших місцях - мокрий сніг і дощ.
У багатьох локаціях - ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.
Через інтенсивні снігопади та ускладнення погодних умов у низці областей України різко погіршилася ситуація на дорогах.
Правоохоронці фіксували суттєве збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (із загиблими й травмованими у ДТП).
У кількох областях запроваджували навіть обмеження для руху великовагового транспорту.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози.
