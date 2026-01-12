Морозы до -20 и снежный накат: как долго продержится такая погода в Украине

Погода в Украине: коротко

Рабочая неделя - морозная и зимняя.

Следует быть осторожными на дорогах и готовиться к холодам.

Большая часть страны: ночь: - 13...-20 , день: -7...-15 .

, день: . Спад морозов возможен 15-16 января.

Фото: морозы в Украине не отступают, ночью возможно и -20 (инфографика РБК-Украина)

Когда и где вероятен снег

"В течение 13-15 января в Украине будет сохраняться по-настоящему зимняя погода. Холодная - ночью, с умеренным морозом - днем в большинстве областей", - рассказала эксперт.

При этом немного теплее может быть:

на юге;

на юго-востоке;

на Закарпатье.

"Такую погоду обусловливает поле высокого давления у земной поверхности в сочетании с холодной воздушной массой на высотах и, соответственно, охлаждением (особенно в ночные часы) и приземного слоя воздуха", - объяснила Птуха.

Давление в эти дни, по ее словам, будет постепенно расти.

"Преимущественно будет без осадков", - добавила синоптик.

Немного снежить, согласно прогнозу УкрГМЦ, может завтра (13 января) днем:

в Карпатах;

на Закарпатье.

Ночью 15 января небольшой снег вероятен:

в западных областях;

в Житомирской области;

в Винницкой области.

Днем 15 января небольшой снег может выпадать "практически в большинстве областей Украины" (кроме северо-восточной части).

"Будет проходить малоактивный атмосферный фронт. Но каких-либо проблем особых он не вызовет", - объяснила Птуха.

Где в Украине может быть холоднее всего

В целом, согласно информации представительницы Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине в ночные часы (в ближайшие три ночи) будет "стабильно 13-20 градусов" со знаком минус.

Днем - около 7-15 градусов мороза.

Холоднее всего будет в северной части Украины и в некоторых центральных областях:

Житомирской;

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Черкасской;

Винницкой.

Между тем на юге и юго-востоке страны, на Закарпатье - "несколько легче".

"Ночь - от 5 до 14, днем - от 1 до 8 градусов мороза", - сообщила синоптик.

В четверг (15 января) в этих регионах - юг, юго-восток, Закарпатье - уже может быть несколько теплее.

"От 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Во время прохождения того атмосферного фронта", - рассказала Птуха.

Когда погода в Украине может измениться

В ближайшее время, по словам специалиста УкрГМЦ, ветер в Украине "каких-либо опасностей представлять не будет", ведь прогнозируется "достаточно спокойный".

При этом на дорогах будет сохраняться гололедица.

"Особенно в северных и центральных областях, где был гололед после ледяного дождя. Эта вот ледяная корка под снегом. Поэтому нужно быть внимательными и осторожными", - отметила специалист.

Между тем в западных областях, по словам Птухи, речь идет преимущественно о так называемом "снежном накате".

"И пока такая ситуация у нас в течение рабочей недели будет удерживаться", - подчеркнула синоптик.

Она отметила, что небольшие колебания погоды "могут быть 15-16 января".

"Когда небольшие осадки могут проходить, определенное ослабление морозов. Но потом, скажем так, будем уточнять", - объяснила представительница Укргидрометцентра.

Она напомнила, что "за пределами пяти суток ситуация может кардинально измениться".

"И сейчас там есть предпосылки для определенных изменений. Но какими они будут, насколько интенсивными, пока трудно сказать. Поэтому пока - рабочая неделя у нас морозная. Зимняя. Готовимся к таким погодным условиям", - подытожила Птуха.