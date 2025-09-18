Мороз у вересні? На високогір'ї Карпат температура впала нижче нуля (фото)

Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат погода була туманною. При цьому температура повітря впала до мінус 2 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 18 вересня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський погода була хмарною й туманною.
Вітер - північно-західний, 8 м/с..
"Температура повітря -2°C", - повідомили українцям.
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 18 вересня погода в місті Івано-Франківськ та по області - з мінливою хмарністю. Без істотних опадів.
Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.
При цьому температура повітря вдень очікується такою:
"Медико-метеорологічні умови першого типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - додали в обласному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.
Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).
Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.
Згодом ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.
Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.