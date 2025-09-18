Мороз у вересні? На високогір'ї Карпат температура впала нижче нуля (фото)

Нагадаємо, 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

Дещо пізніше, вже 25 серпня, у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

Згодом ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.