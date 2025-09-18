Мороз в сентябре? На высокогорье Карпат температура упала ниже нуля (фото)

Сегодня утром на высокогорье Карпат погода была туманной. При этом температура воздуха упала до минус 2 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 18 сентября 2025 года на горе Поп Иван Черногорский погода была облачной и туманной.
Ветер - северо-западный, 8 м/с.
"Температура воздуха -2°C", - сообщили украинцам.
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 18 сентября погода в городе Ивано-Франковск и по области - с переменной облачностью. Без существенных осадков.
Ветер - северо-западный, 7-12 м/с. Днем местами вероятны порывы до 15-20 м/с.
При этом температура воздуха днем ожидается такой:
"Медико-метеорологические условия первого типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - добавили в областном центре по гидрометеорологии.
Напомним, 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.
Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
Позже мы объясняли, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.
Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце) и почему советуют носить солнцезащитные очки даже тогда, когда на небе облака.