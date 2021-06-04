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"Морально готов": Коломойский отреагировал на закон Зеленского об олигархах

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Пятница 04 июня 2021 00:56
"Морально готов": Коломойский отреагировал на закон Зеленского об олигархах Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Артур Родивилов

Бизнесмен Игорь Коломойский говорит, что "морально готов" попасть в реестр олигархов. Но ему не хотелось быть там самому.

Об этом он заявил "Радио Свобода".

Он отметил, что его позиция актуальна только в случае принятия законопроекта в той редакции, которая опубликована в настоящее время. Потому что, говорит Коломойский, он "не юный пионер, не всегда готов".

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и наши на него звезду "Олигарх", - заявил он.

Бизнесмен также заявил, что ни один свой актив он "под дулом пистолета не собирается". В то же время отчитываться о доходах готов.

Напомним, разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.

Кроме того, закон об олигархах будет действовать в течение 10 лет. На его основе будут разработаны антитрастовые законы и закон о лоббизме.

Пресс-служба Рената Ахметова заявила РБК-Украина, что он "крупнейший украинский инвестор", а не олигарх.

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