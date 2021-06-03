Не считает себя олигархом. У Ахметова отреагировали на законопроект Зеленского

Бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом. В его пресс-службе заявили, что он крупнейший украинский инвестор.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов" .

"Ринат Ахметов олигархом себя не считает. И был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор", - заявили РБК-Украина в пресс-службе Ахметова.

Там также добавили, что на предприятиях холдинга "Систем Кэпитал Менеджмент" работает почти 200 тысяч человек, а сама компания является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком.

В пресс-службе Ахметова также заявили, что все активы СКМ, в том числе средства массовой информации, были куплены законным путем и работают прозрачно.

"Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой", - заявили у Ахметова.