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Не считает себя олигархом. У Ахметова отреагировали на законопроект Зеленского

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Четверг 03 июня 2021 21:34
Не считает себя олигархом. У Ахметова отреагировали на законопроект Зеленского Фото: бизнесмен Ринат Ахметов (akhmetovfoundation.org)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько

Бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом. В его пресс-службе заявили, что он крупнейший украинский инвестор.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

"Ринат Ахметов олигархом себя не считает. И был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор", - заявили РБК-Украина в пресс-службе Ахметова.

Там также добавили, что на предприятиях холдинга "Систем Кэпитал Менеджмент" работает почти 200 тысяч человек, а сама компания является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком.

В пресс-службе Ахметова также заявили, что все активы СКМ, в том числе средства массовой информации, были куплены законным путем и работают прозрачно.

"Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой", - заявили у Ахметова.

Напомним, разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.

Кроме того, закон об олигархах будет действовать в течение 10 лет. На его основе будут разработаны антитрастовые законы и закон о лоббизме.

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