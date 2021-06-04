"Морально готовий": Коломойський відреагував на закон Зеленського про олігархів

Бізнесмен Ігор Коломойський каже, що "морально готовий" потрапити в реєстр олігархів . Але йому не хотілося бути там самому.

Він зазначив, що його позиція актуальна тільки в разі прийняття законопроекту в тій редакції, яка опублікована зараз. Тому що, каже Коломойський, він "не юний піонер, не завжди готовий".

"Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звичайно, бути "білою вороною" і опинитися одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно до реєстру внесуть. Костюм пошию і наші на нього зірку", - заявив він.

Бізнесмен також заявив, що жоден свій актив він "під дулом пістолета не збирається". Водночас звітувати про доходи готовий.