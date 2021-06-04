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"Морально готовий": Коломойський відреагував на закон Зеленського про олігархів

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П'ятниця 04 червня 2021 00:56
"Морально готовий": Коломойський відреагував на закон Зеленського про олігархів Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (dynamo.kiev.ua)
Автор: Артур Родивилов

Бізнесмен Ігор Коломойський каже, що "морально готовий" потрапити в реєстр олігархів. Але йому не хотілося бути там самому.

Про про це він заявив " Радіо Свобода".

Він зазначив, що його позиція актуальна тільки в разі прийняття законопроекту в тій редакції, яка опублікована зараз. Тому що, каже Коломойський, він "не юний піонер, не завжди готовий".

"Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звичайно, бути "білою вороною" і опинитися одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно до реєстру внесуть. Костюм пошию і наші на нього зірку", - заявив він.

Бізнесмен також заявив, що жоден свій актив він "під дулом пістолета не збирається". Водночас звітувати про доходи готовий.

Нагадаємо, розробку законопроекту про олігархів президент анонсував після засідання Ради національної безпеки і оборони ще в середині квітня.

Крім того, закон про олігархів діятиме протягом 10 років. На його основі будуть розроблені антитрастові закони і закон про лобізм.

Прес-служба Рената Ахметова заявила РБК-Україна, що він "найбільший український інвестор", а не олігарх.

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