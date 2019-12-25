Моралес намерен вернуться в Боливию в течение года

Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

Моралес отметил, что "без сомнения" вернется в Боливию в течение года

Экс-президент Боливии Эво Моралес, покинувший свой пост из-за массовых протестов в ноябре, планирует вернуться в Боливию. Об этом он заявил в одном из интервью в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Моралес отметил, что "без сомнения" вернется в Боливию в течение года.

"В целях безопасности я не могу сообщить подробности о плане возвращения в Боливию. Но нужно возвращаться в свою страну", - сказал он.

По словам экс-президента, он помогает своей партии "Движение к социализму" (MAS) в подготовке к предстоящим в 2020 выборам. По его словам, 29 декабря члены партии проведут собрания для определения кандидатов.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку на фоне протестов. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Позже Жанин Аньес заявила, что Моралес, должен будет "ответить перед правосудием", если захочет вернутся в Боливию.

Боливийский сенат 23 ноября одобрил законопроект, предусматривающий созыв новых всеобщих выборов.

Прокуратура Боливии 19 екабря выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса.