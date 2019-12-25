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Моралес має намір повернутися в Болівію протягом року

Новини » В світі     25.12.2019 - 02:24
Моралес має намір повернутися в Болівію протягом року
Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

Моралес зазначив, що "без сумніву" повернеться в Болівію протягом року

Екс-президент Болівії Ево Моралес, який залишив свій пост через масові протести у листопаді, планує повернутися в Болівію. Про це він заявив в одному з інтерв'ю в Буенос-Айресі (Аргентина), передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Моралес зазначив, що "без сумніву" повернеться в Болівію протягом року.

"В цілях безпеки я не можу повідомити подробиці про план повернення в Болівію. Але треба повертатися у свою країну", - сказав він.

За словами екс-президента, він допомагає своїй партії "Рух до соціалізму" (MAS) у підготовці до майбутніх в 2020 виборів. За його словами, 29 грудня члени партії проведуть збори для визначення кандидатів.

Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.

Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівію, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Пізніше Жанін Аньєс заявила, що Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям", якщо захоче повернуться в Болівії.

Болівійський сенат 23 листопада схвалив законопроект, що передбачає скликання нових загальних виборів.

Прокуратура Болівії 19 екабря видала ордер на арешт екс-президента країни Ево Моралеса.

Прокуратура Болівії видала ордер на арешт Моралеса Болівія готує ордер на арешт Моралеса
Новини України Эво МоралесБоливия
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