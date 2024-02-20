Монзуль отримала посаду в УАФ, легенда збірної України поповнив команду Шевченка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

У столичному Будинку футболу відбулося засідання виконавчого комітету асоціації. Члени виконкому припинили повноваження всіх досі чинних голів, заступників голів і членів постійних комітетів УАФ.

Далі новий президент асоціації Андрій Шевченко запропонував список кандидатів на посади очільників комітетів. Без керівника наразі залишатиметься комітет жіночого та дівочого футболу. До питання обрання його очільника виконком повернеться після проведення виборів керівних органів Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Новими главами комітетів УАФ стали:

комітету національних збірних команд – Андрій Шевченко;

комітету професіонального футболу – Олег Лужний;

комітету дитячо-юнацького футболу – Олександр Шевченко;

комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань – Андрій Таран;

комітету арбітрів – Катерина Монзуль;

комітету розвитку футболу – Сергій Владико (співголова), Олександр Каденко (співголова);

комітету з питань статусу та трансферу футболістів – Євгенія Єршова;

спортивно-медичного комітету – Максим Перебийніс;

комітету з атестування футбольних клубів – Віктор Безсмертний;

комітету з етики та чесної гри – Франческо Баранка.

Шевченко – президент УАФ

Легендарний футболіст був безальтернативним кандидатом. Перед його обранням делегати конгресу проголосували за припинення повноважень екс-очільника організації Андрія Павелка.

Після обрання Шевченко запропонував зменшити кількість віце-президентів до трьох. Ними стали Павло Бойчук (перший віце-президент), Сергій Ребров і Олександр Шевченко. Раніше в УАФ було аж 14 віце-президентів.

Шевченко став шостим президентом ФФУ/УАФ в історії. Його попередник Павелко торік опинився в СІЗО за звинуваченням у розкраданні коштів на будівництві заводу штучної трави. Шевченко та Павелко – куми і співпрацювали в ролях керманича збірної та президента асоціації.