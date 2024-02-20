Монзуль получила должность в УАФ, легенда сборной Украины пополнил команду Шевченко
Звездный арбитр Екатерина Монзуль возглавила комитет арбитров Украинской ассоциации футбола, а бывший капитан сборной Украины Олег Лужный стал главой комитета профессионального футбола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
В столичном Доме футбола прошло заседание исполнительного комитета ассоциации. Члены исполкома прекратили полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.
Далее новый президент ассоциации Андрей Шевченко предложил список кандидатов на должности руководителей комитетов. Без руководителя пока будет оставаться комитет женского и девичьего футбола. К вопросу избрания его руководителя исполком вернется после выборов руководящих органов Всеукраинской ассоциации женского футбола.
Новыми главами комитетов УАФ стали:
- комитета национальных сборных команд – Андрей Шевченко;
- комитета профессионального футбола – Олег Лужный;
- комитета детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;
- комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований – Андрей Таран;
- комитета арбитров – Екатерина Монзуль;
- комитета развития футбола – Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);
- комитета по статусу и трансферу футболистов – Евгения Ершова;
- спортивно-медицинского комитета – Максим Перебийнис;
- комитета по аттестированию футбольных клубов – Виктор Бессмертный;
- комитета по этике и честной игре – Франческо Баранка.
Шевченко – президент УАФ
Легендарный футболист был безальтернативным кандидатом. Перед его избранием делегаты конгресса проголосовали за прекращение полномочий экс-главы организации Андрея Павелко.
После избрания Шевченко предложил уменшить количество вице-президентов до трех. Ими стали Павел Бойчук (первый вице-президент), Сергей Ребров и Александр Шевченко. Ранее в УАФ было аж 14 вице-президентов.
Шевченко стал шестым президентом ФФУ/УАФ в истории. Его предшественник в прошлом году оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств на строительстве завода искусственной травы. Шевченко и Павелко – кумовья и сотрудничали в ролях наставника сборной и президента ассоциации.
К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.
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