Монетний двір США показав долар із зображенням Трампа

Монетний двір США розпочав карбування нової пам'ятної однодоларової монети із зображенням президента Дональда Трампа. Її випуск приурочений до 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, яке відзначатимуть цього року.
Про це глава Мінфіну США Скотт Бессент написав у мережі Х, передає РБК-Україна.
Бессент повідомив про початок виробництва монети і додав, що новий долар має стати символом американської історії та відзначити ювілей країни.
На оприлюднених фото видно, що на аверсі монети розміщений портрет Трампа в профіль. Також на лицьовому боці викарбувані написи "LIBERTY" ("Свобода"), "IN GOD WE TRUST" ("На Бога покладаємося") та роки "1776-2026", які символізують 250-річчя незалежності США.
На зворотному боці монети зображений білоголовий орлан - національний символ Сполучених Штатів, а також Велика печатка США і напис "ONE DOLLAR".
Попри те, що монету називають "золотою", вона не виготовлена із золота. Йдеться про долар золотистого кольору, який карбують у межах спеціальної ювілейної серії.
За даними американських ЗМІ, нова монета має надійти в обіг восени цього року.
Випуск монети уже викликав дискусії в США. Критики нагадують, що традиційно на американських грошах не розміщують зображення живих людей.
Член консультативного комітету Дональд Скарінчі заявив, що монета в 1 долар буде явним порушенням закону, який забороняє розміщення зображення чинного або колишнього президента на доларовій монеті до спливу трьох років після його смерті.
Втім, як писало РБК-Україна, існує потенційна лазівка, коли йдеться про золоту монету, аджее вона є колекційною і не призначена для обігу.
Слід зазначити, що прихильники Трампа називають появу "золотої" однодоларової монети визнанням ролі нинішнього президента США в сучасній історії країни.
Про карбування однодоларової монети із зображенням Трампа повідомлялось ще минулого року. Тоді було представлено перший ескіз ювілейної монети, який значно відрізняєтья від теперішнього кінцевого результату.
Як відомо, Трамп час від часу намагається увіковічнити своє ім'я в історіїї США, перейменовуючи різні державні об'єкти. Однак нещодавно ім'я Дональда Трампа демонтували з фасаду Кеннеді-центру у Вашингтоні після рішення суду, що поставило крапку в цьому скандалі.