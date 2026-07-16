Монетний двір США показав долар із зображенням Трампа

Бессент повідомив про початок виробництва монети і додав, що новий долар має стати символом американської історії та відзначити ювілей країни.

На оприлюднених фото видно, що на аверсі монети розміщений портрет Трампа в профіль. Також на лицьовому боці викарбувані написи "LIBERTY" ("Свобода"), "IN GOD WE TRUST" ("На Бога покладаємося") та роки "1776-2026", які символізують 250-річчя незалежності США.

На зворотному боці монети зображений білоголовий орлан - національний символ Сполучених Штатів, а також Велика печатка США і напис "ONE DOLLAR".

Фото: ювілейна монета з Трампом (https://x.com/SecScottBessent)

Попри те, що монету називають "золотою", вона не виготовлена із золота. Йдеться про долар золотистого кольору, який карбують у межах спеціальної ювілейної серії.

За даними американських ЗМІ, нова монета має надійти в обіг восени цього року.

Критика монети з Трампом

Випуск монети уже викликав дискусії в США. Критики нагадують, що традиційно на американських грошах не розміщують зображення живих людей.

Член консультативного комітету Дональд Скарінчі заявив, що монета в 1 долар буде явним порушенням закону, який забороняє розміщення зображення чинного або колишнього президента на доларовій монеті до спливу трьох років після його смерті.

Втім, як писало РБК-Україна, існує потенційна лазівка, коли йдеться про золоту монету, аджее вона є колекційною і не призначена для обігу.

Слід зазначити, що прихильники Трампа називають появу "золотої" однодоларової монети визнанням ролі нинішнього президента США в сучасній історії країни.