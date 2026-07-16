Монетный двор США показал доллар с изображением Трампа

Монетный двор США приступил к чеканке новой памятной однодолларовой монеты с изображением президента Дональда Трампа. Ее выпуск приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов, которое будет отмечать в этом году.
Об этом глава Минфина США Скотт Бессент написал в сети Х , передает РБК-Украина.
Бессент сообщил о начале производства монеты и добавил, что новый доллар должен стать символом американской истории и отметить юбилей страны.
На опубликованных фото видно, что на аверсе монеты размещен портрет Трампа в профиль. Также на лицевой стороне отчеканены надписи "LIBERTY" ("Свобода"), "IN GOD WE TRUST" ("На Бога полагаемся") и годы "1776-2026", символизирующие 250-летие независимости США.
На оборотной стороне монеты изображен белоглавый орлан - национальный символ Соединенных Штатов, а также Большая печать США и надпись "ONE DOLLAR".
Несмотря на то, что монету называют "золотой", она не изготовлена из золота. Речь идет о долларе золотистого цвета, который чеканится в рамках специальной юбилейной серии.
По данным американских СМИ, новая монета должна поступить в обращение осенью этого года.
Выпуск монеты уже вызвал дискуссии в США. Критики напоминают, что традиционно на американских деньгах не размещают изображения живых людей.
Член консультативного комитета Дональд Скаринчи заявил, что монета в 1 доллар будет явным нарушением закона, запрещающего размещение изображения действующего или бывшего президента на долларовой монете до истечения трех лет после его смерти.
Впрочем, как писало РБК-Украина, существует потенциальная лазейка, когда речь идет о золотой монете, ведь она коллекционна и не предназначена для оборота.
Следует отметить, что поклонники Трампа называют появление "золотой" однодолларовой монеты признанием роли нынешнего президента США в современной истории страны.
О чеканке однодолларовой монеты с изображением Трампа сообщалось еще в прошлом году. Тогда был представлен первый эскиз юбилейной монеты, который значительно отличается от нынешнего конечного результата.
Как известно, Трамп время от времени пытается увековечить свое имя в истории США, переименовывая разные государственные объекты. Однако недавно имя Дональда Трампа демонтировали с фасада Кеннеди-центра в Вашингтоне после решения суда, поставившего точку в этом скандале.