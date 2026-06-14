Ім'я Трампа прибрали з фасаду Кеннеді-центру після рішення суду

Ім'я президента США Дональда Трампа демонтували з фасаду Кеннеді-центру у Вашингтоні після відповідного рішення американського суду, що поставило крапку в суперечках щодо цього скандалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Роботи із демонтажу завершилися у суботу після кількох судових розглядів та спроб керівництва культурної установи відтермінувати виконання припису.

Граничний термін спливав опівночі п'ятниці, однак через несприятливі погодні умови та міркування безпеки суд погодився продовжити його до полудня суботи. Пізніше адміністрація Кеннеді-центру підтвердила, що виконала судове рішення.

Напередодні апеляційний суд відхилив останню спробу керівництва центру зберегти ім'я Трампа на будівлі до завершення розгляду справи. Після цього працівники встановили будівельні риштування та закрили фасад захисним полотном, тому сам процес демонтажу залишився майже непомітним для відвідувачів.

Що передувало

Судовий спір виник після позову конгресвумен Джойс Бітті, яка вимагала скасувати перейменування Кеннеді-центру та заблокувати плани його закриття на масштабну реконструкцію. Федеральний суддя підтримав її позицію та постановив прибрати ім'я Трампа з будівлі.

Коментуючи рішення, Бітті назвала його "перемогою верховенства права" та першим кроком до повернення Кеннеді-центру американцям.

Ця історія стала одним із найрезонансніших епізодів в історії культурної установи, створеної на честь 35-го президента США Джона Кеннеді.

Після повернення до Білого дому у 2025 році Трамп змінив керівництво центру та сформував нову раду піклувальників, яка обрала його своїм головою. Згодом ім'я президента з'явилося на фасаді будівлі та на офіційному сайті установи.