В Монако подтвердили первый случай коронавируса

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Коронавирусом заболел 50-летний мужчина

В Монако вечером 28 февраля подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Monaco Matin.

По данным издания, в больнице выявили заражение коронавирусом в 50-летнего мужчины. Больной был госпитализирован в больницу французского города Ницца.

Отмечается, что сейчас состояние зараженного коронавирусом мужчины "не вызывает беспокойства".

Как известно, до этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии и Швеции.

Напомним, по состоянию на утро 29 февраля количество зараженных коронавирусом на территории материкового Китая достигло 79 251. Сейчас в больницах находятся 37 414 человек, еще 39 002 - были выписаны из больниц.

Добавим, что наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии, где подтвердили 821 случай заражения. Количество умерших от коронавируса в Италии увеличилось до 21 человека.