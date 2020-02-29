У Монако підтвердили перший випадок коронавірусу

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Коронавірусом захворів 50-річний чоловік

У Монако ввечері 28 лютого підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Monaco Matin.

За даними видання, лікарні виявили зараження коронавірусом у 50-річного чоловіка. Хворого було госпіталізовано у лікарню французького міста Ніцца.

Зазначається, що наразі стан зараженого коронавірусом чоловіка "не викликає стурбованості".

Як відомо, до цього в Європі коронавірус був зафіксований у 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Російській Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, станом на ранок 29 лютого кількість заражених коронавірусом на території материкового Китаю досягла 79 251. Наразі у лікарнях перебувають 37 414 осіб, ще 39 002 - було виписано з лікарень.

Додамо, що найбільша кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксована в Італії, де підтвердили 821 випадок зараження. Кількість померлих від коронавірусу в Італії збільшилася до 21 людини.